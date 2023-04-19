Главный тренер «Торпедо» Клотет перепутал место проведения КДК РФС

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет приехал на заседание КДК РФС, но перепутал место его проведения. 19 апреля мероприятие проходит в офисе ФНЛ.

Информацию о месте проведения КДК РФС подтвердил президент «Торпедо» Ярослав Савин.

17 апреля стало известно о том, что испанский специалист приглашен на заседание комитета.

Клотет получил красную карточку в конце первого тайма 23-го тура РПЛ «Торпедо» со «Спартаком» (1:2). После финального свистка тренер, проходя мимо судей, плюнул. Кроме того, ранее сообщалось, что Клотет назвал арбитра встречи Павла Шадыханова клоуном.