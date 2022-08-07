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Сегодня, 18:55

Бородюк — о Кутепове: «Травма была достаточно серьезная, к игре стараемся подвести аккуратно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал о состоянии защитника Ильи Кутепова.

- В следующем матче можно ждать Илью Кутепова?

— Надеемся, но он тренируется с командой всего три дня. Ведь если выпустить сразу, то может быть что угодно... Травма была достаточно серьезная, к игре стараемся подвести аккуратно, — цитирует Бородюка сайт «Торпедо».

Ранее перешедший в «Торпедо» на правах свободного агента из столичного «Спартака» 29-летний защитник пропустил первые три тура нового сезона РПЛ.

После четырех туров РПЛ «Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице.

Источник: https://torpedo.ru/news/44301/
Александр Бородюк
Илья Кутепов
ФК Торпедо (Москва)
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