Главный тренер «Тамбова» рассказал о мотивации игроков перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ, а также разговоры о забастовке игроков игры со «Спартаком».

— Ожидания наши оправдались, это и ожидали от соперника. Мы все отрабатывали на тренировке, — отмети Первушин в эфире телеканала «Матч Премьер». — К сожалению, индивидуальное мастерство соперника гораздо выше нашего. По большому счету они наиграли на победу. Однако поединок складывался так, что шансы на ничью оставались. Всегда рябят настраиваем на то, чтобы не разваливались. Никому еще не уступили разгромно, за исключением «Зенита». «Краснодар» поздравляем с победой. Хорошая команда, у них все получится.

— Появились разговоры, что есть финансовые проблемы и команда не хочет выходить на матч против «Спартака». Это сказыввется на игре?

— Есть внутренняя мотивация, когда футболист сам себя настраивает. Есть внешняя мотивация. Когда совпадают внутренняя и внешяя, то это очень хорошо. Когда внутренней мотивации нет, то это очень плохо. Насколько сказывается? Сегодня к ребятам претензий нет. Мы всегда договариваемся, перед тем, как прийти в раздевалку. Мы честно посмотрели друг к другу в глаза.