Главный тренер «Тамбова» Первушин, переболевший пневмонией, поблагодарил врачей за работу
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» и выразил благодарность врачам за работу в условиях эпидемии коронавируса. Ранее специалист переболел пневмонией.
— Лечение прошло хорошо, все нормально, — сказал в эфире «Матч Премьер» Первушин. — У нас профессиональные врачи. Хочу сказать большое спасибо лично заведующему отделения неврологии больницы номер 3 Саранска за профессионализм и заботу. Люди знают, что делать, люди действительно на передовой. Низкий поклон всем врачам.
Понятно, что «Краснодар» всегда играет с позиции силы. Это высокое индивидуальное мастерство, это агрессия в атакующих действиях. Надо обороняться, хорошо действовать в переходных фазах, переключаться на отбор и проводить быстрые атаки.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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