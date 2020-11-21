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Главный тренер «Тамбова» Первушин, переболевший пневмонией, поблагодарил врачей за работу

13:52

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» и выразил благодарность врачам за работу в условиях эпидемии коронавируса. Ранее специалист переболел пневмонией.

— Лечение прошло хорошо, все нормально, — сказал в эфире «Матч Премьер» Первушин. — У нас профессиональные врачи. Хочу сказать большое спасибо лично заведующему отделения неврологии больницы номер 3 Саранска за профессионализм и заботу. Люди знают, что делать, люди действительно на передовой. Низкий поклон всем врачам.

Понятно, что «Краснодар» всегда играет с позиции силы. Это высокое индивидуальное мастерство, это агрессия в атакующих действиях. Надо обороняться, хорошо действовать в переходных фазах, переключаться на отбор и проводить быстрые атаки.

Краснодар — Тамбов

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