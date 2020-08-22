Главный тренер «Тамбова»: «Что могли, то делали 40 минут. Дальше сил не хватило»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал итог матча 4-го тура Тинькофф-Премьер-лиги против «Зенита» (1:4).

— Предполагали, что мяч будет у «Зенита», что соперник будет владеть им, — сказал Первушин. — Понимали, что Дзюба, Азмун, Малком в хорошем состоянии. Но что могли то делали на протяжении 40 минут. А дальше сил не хватило. У «Зенита» было много подходов, но в итоге мастерство сказалось, и подходы превращались в голы. (Гоша Чернов)