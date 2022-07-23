Абаскаль: «Не было возможностей посмотреть эпизоды с пенальти и удалением, поэтому сейчас воздержусь от оценки»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не стал оценивать работу главного арбитра матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1) Кирилла Левникова.
«Не было возможностей посмотреть эпизоды с пенальти и удалением в повторе, поэтому сейчас воздержусь от оценки того, правильно ли судья разобрался в этих эпизодах», — цитирует Абаскаля ТАСС.
«Спартак» после двух матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка. В третьем туре красно-белые 31 июля примут «Оренбург».
Источник: https://tass.ru/sport/15294611
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|
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|4
|
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|1
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|3
|
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|1
|0
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|3
|
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|
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|1
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|
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
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|0
|1
|0
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|1
|
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
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|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
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