Абаскаль: «Не было возможностей посмотреть эпизоды с пенальти и удалением, поэтому сейчас воздержусь от оценки»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не стал оценивать работу главного арбитра матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:1) Кирилла Левникова.

«Не было возможностей посмотреть эпизоды с пенальти и удалением в повторе, поэтому сейчас воздержусь от оценки того, правильно ли судья разобрался в этих эпизодах», — цитирует Абаскаля ТАСС.

«Спартак» после двух матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка. В третьем туре красно-белые 31 июля примут «Оренбург».