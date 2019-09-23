Главный тренер «Спартака» Кононов выделил важные аспекты в работе с футболистами

В социальных сетях появилась запись выступления главного тренера «Спартака» Олега Кононова в гостинице «Россия». Видеозапись сделана 23 апреля 2018 года, в период, когда специалист был безработным.

— В работе очень важна суть, методика, — сказал Кононов. — Для вас важно увидеть направление. Умение увидеть игрока в раннем возрасте и дать ему возможность вырасти. Умение увидеть для себя работу, новую работу, которая откроет тебе глаза на все. Ваш рост — это индивидуальная работа над собой.

При моей тренерской работе я выделил некоторые очень важные аспекты: физиологические данные игроков (скорость, координация, интеллект), любовь к спорту, в частности, к футболу. Здесь тренер играет ключевую роль: может как развить, так и погубить. Чаще увлеченность спортом начинается с любви к тренеру, и только потом к футболу. На профессиональном уровне: обученность тактике игры на своей позиции.

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