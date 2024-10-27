Станкович — о победе над «Пари НН»: «Все, что готовили и нарабатывали, реализовали»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над «Пари НН» (2:0) в 13-м туре РПЛ.

— В начале игры «Спартак» почти не прессинговал соперника. С чем это связано? Показалось, что именно после того, как прессинг включился, «Спартак» и забил свои голы.

— Не соглашусь. На мой взгляд, мы как раз в первом тайме владели мячом процентов 60 времени, а во втором уже в какой-то степени отдали мяч сопернику. В любом случае, нам нужно искать баланс в этом отношении. Когда мы проигрываем — мы плохие. Когда побеждаем — тоже находятся какие-то слабые места. Сегодня я все вижу четко: ребята молодцы, комплименты в их адрес. Все, что мы готовили и нарабатывали, реализовали сегодня. Едем домой с добытыми тремя очками.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России красно-белые 2 ноября сыграют против ЦСКА.