Станкович — о разбитом стекле автобуса «Спартака»: «На аренах в других странах бывают вещи гораздо серьезнее»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча с «Краснодаром» в 14-м туре РПЛ заявил, что не хотел бы поднимать тему с разбитым стеклом автобуса команды, на котором красно-белые добирались до арены «быков».
Незадолго до игры в пресс-службе «Спартака» сообщили, что на автобус «Спартака» напали неизвестные и разбили стекло. Никто из футболистов не пострадал.
— Что случилось с автобусом по дороге на матч? Много разговоров вокруг, но нет конкретики.
— Ничего особого не случилось, поверьте мне. В других странах на других аренах бывают вещи гораздо серьезнее. Какой-то камешек попал в стекло, разбил его. Не хотел бы поднимать эту тему. Нас тут прекрасно встретили, отличный стадион, возможно, лучший в России. Я здесь себя чувствую в полной безопасности, поэтому никаких проблем.
В воскресенье, 2 ноября, «Спартак» на выезде уступил «Краснодару» со счетом 1:2. Московская команда с 22 очками занимает шестое место в таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0