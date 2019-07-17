Главный тренер "Сочи" Точилин назвал максимальную задачу на сезон. Она вас удивит

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин надеется, что его команда не вылетит из РПЛ по итогам сезона-2019/20, сообщает ТАСС. 45-летний российский специалист также отметил, что максимальная задача для клуба – первое место в турнирной таблице.

В первом туре РПЛ "Сочи" в гостях проиграл "Спартаку" (0:1).

– Понятно, что существует много задач, – приводит слова Точилина ТАСС. – Для дебютантов минимальная задача – это сохранить прописку. Максимальная – не подумайте, что мы пренебрежительно к другим командам относимся – но есть высокая цель, это первое место. Поэтому будем бороться, что по итогам сезона мы будем иметь, узнаем весной.

Думаю, по первой игре изменения заметны. Пришла достаточно большая группа новых футболистов, известных, с хорошим уровнем. Соответственно, та игра, которую мы показали в матче со "Спартаком", наверное, уже отличалась от той, что была в межсезонье.

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