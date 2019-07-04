Главный тренер "Оренбурга": "Сутормин? В "Рубине" строится хороший, амбициозный проект"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал "СЭ" ситуацию, которая сложилась в команде. На данный момент клуб покинули девять игроков, включая Дмитрия Андреева, который завершил карьеру и занял пост спортивного директора.

"Оренбург" проводит сборы в Австрии. На данный момент они провели четыре матча, в которых обыграли польскую "Краковию" (1:0), "Копенгаген" (2:0), проиграли румынскому "Клужу" (0:1) и сыграли вничью с "Университатей" (1:1).

​– Не беспокоит, что "Оренбург" пока только продает игроков и никого не покупает взамен?

– Работа ведется. Никакой паники у нас нет. Тому же Поповичу был предложен трехлетний контракт. Что его не устроило, одному Богу известно. Предлагались различные и очень хорошие условия. Денис выбрал "Цюрих". Это его право. Но он до последнего был с нами. Здесь мы уже неподвластны, сделали все, чтобы оставить игрока.

​С Суторминым тоже все понятно. Алексей уходит на лучшие условия, а "Оренбург" зарабатывает деньги в свой бюджет. Футболисты ищут, где лучше. Это его выбор. В "Рубине" строиться хороший, амбициозный проект. Мы не имели морального права сдерживать человека. Остальные кто в команде, находятся на контрактах.

– И все-таки, лидеры ушли, а чемпионат скоро начнется.

– Специфика трансферной работы такова, что запланированное не всегда получается воплотить в жизнь. Есть какие-то моменты, которые мешают переходу игроков. Но всем нужно успокоиться. Работа ведется, есть люди, с которыми конкретные переговоры. Фамилии, конечно, называть не буду. Понятно, что на носу чемпионат, но уверяю вас, в скором времени в команде будут новые люди.

​– Информация про интерес к защитнику "Хапоэля" Эди Готлибу правдива?

– Без комментариев.

​– Много у вас игроков на просмотре?

– Никого на просмотре нет. Приехали только два молодых футболиста – Давид Бидловский и Евгений Болотов из молодежного состава.

– Есть ли у клуба финансовые проблемы?

– На мой взгляд, все в порядке в этом плане.

​– Бюджет на сезон сформировали и задачи перед командой поставили?

– Конечно. Бюджет есть. Проблемы с финансированием отсутствуют. ​

​– Сможете в предстоящем чемпионате повторить успех прошлого сезона?

– Будем к этому стремиться. Зачем тогда мы собираемся? Всегда твержу, что играем для болельщиков. Прилагаем усилия, чтобы показывать содержательный и результативный футбол, который приносит очки. (Арман Мкртчян)