Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов на пресс-конференции подвел итоги матча с «Оренбургом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.
— Ваши комментарии по матчу? Насколько все получилось?
— Мы очень довольны результатом. Во-первых, мы играли с очень хорошим и организованным соперником, который потрепал нервы многим: и лидерам, и другим командам в чемпионате. Поэтому для нас сегодня результат очень положительный, мы очень довольны. Конечно, огрехи в игре есть. Их надо улучшать. Но у нас команда формируется, строится. Какие-то нюансы у нас, возможно, не получались. Но мы проявили самоотверженность, организацию, дисциплину и волю к победе. Плюс, во втором тайме вышли после перерыва, не дали соперникам войти в игру. Пропустили неприятный гол перед перерывом. И, естественно, при своих болельщиках, которые активно поддерживают домашнюю команду, была большая доля вероятности, что соперник с начала второго тайма приложит все силы для того, чтобы вернуться в игру. Но нам большая честь и хвала, что мы сыграли очень организовано и дисциплинировано в обороне. Какие-то корректировки сделали в перерыве с точки зрения перестроений, что глобально помогло нам. Могли забить пенальти и сделать счет крупнее. Но это футбол. Поэтому готовимся к важному матчу с ЦСКА, который предстоит на следующей неделе в Москве. Это дерби. Нам надо подготовиться к нему и провести его на очень хорошем уровне
— Как вы считаете, счет по игре?
— У нас тоже были матчи, когда мы атаковали, не реализовывали свои моменты и уступали по счету. Это футбол. На первых минутах у «Оренбурга» были хорошие, острые моменты, которые соперник мог реализовать, но, к сожалению, не сделал этого. Мы свои моменты создали в быстрых атаках, и фактически предопределили результат. В первом тайме забить три на выезде — это дорого стоит. Самое главное, что мы дальше очень дисциплинированно сыграли в обороне и не дали соперникам вернуться в игру
— Очень часто тренеры, которые проигрывают в Оренбурге, среди причин называют искусственное поле. Сегодня оно как-то повлияло на игру команды? Учитывали этот фактор?
— Мы на этом не акцентировали никакого внимания. Все в равных условиях. Приезжаешь — надо играть. Понятно, что какие-то нюансы надо было донести игрокам с точки зрения быстроты мышления, быстроты приема мяча, быстроты работы с мячом — здесь кое-какую коррекцию сделали, чтобы мы не передерживали мяч, потому что понимали, что соперник более адаптирован к этим условиям, и мы могли нарываться на ответные атаки. Кое-какие моменты старались исключить. Мы были в равных условиях, и вообще не говорили о поле. Не важно, выиграли мы или проиграли, — передает слова Галактионова корреспондент «СЭ».
После победы над «Оренбургом» железнодорожники набрали 28 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|1 : 4
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4