Мусаев ответил Мостовому: «В моей школе и моем дворе он и дня бы не протянул»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» ответил на резкие высказывания бывшего футболиста сборной России Александра Мостового в свой адрес.

— Мостовой как-то сказал про вас, что «таких отличников в школе пинками гонял бы».

— В моей школе и моем дворе он и дня бы не протянул, потому что у нас каждый отвечал за слова. Отвечать пришлось бы головой.

— Какие слова имеете в виду?

— Много всего было. И что я на базе работал, мячи носил, дверь кому-то открывал. Да это и не только меня касается. Мостовой может сказать, что шлепнул бы при встрече Слуцкого, а как пути пересеклись, так он куда-то убежал. Сейчас время такое — интернет-героев, которые не отвечают за свои слова, — сказал Мусаев в интервью «СЭ».

После матча с ЦСКА (4:2) Мусаев раскритиковал бывших футболистов, которые, по его мнению, радуются поражениям «Краснодара». В ответ Мостовой назвал специалиста клоуном.