Мусаев: «Мостовой год за годом паразитирует на упоминании чужих фамилий»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью «СЭ» объяснил, почему бывший футболист сборной России Александр Мостовой регулярно критикует его работу.

— Вы никогда всерьез не отвечали Александру Мостовому. В чем причина его нападок на вас?

— После игровой карьеры он по интеллектуальным и волевым качествам не смог стать тренером. Но причину стал искать не в себе, а в том, что его место якобы заняли нефутбольные, как он говорит, люди. Журналисты эту тему охотно подхватили, поскольку яркие заголовки, клики, и Мостовой год за годом паразитирует на упоминании чужих фамилий. Будет ли он кому-то интересен, если перестанет говорить о людях, которые не играли в футбол, — большой вопрос, — сказал Мусаев в интервью «СЭ».

Мостовой неоднократно критиковал Мусаева за отсутствие профессиональной игровой карьеры. В октябре 2026 года бывший полузащитник «Сельты» вновь назвал наставника «Краснодара» нефутбольным человеком.