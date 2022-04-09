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Сегодня, 13:54

Юран объяснил, почему Мирзов не сможет сыграть с ЦСКА

Полузащитник «Химок» Мирзов пропустит матч с ЦСКА из-за проблем с коленом
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему полузащитник Резиуан Мирзов пропустит матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Планировалось, что Мирзов будет в составе, но вчера доктор сообщил, что у него есть проблемы с коленом. Или в понедельник, или во вторник Резиуан поедет на УЗИ, сделает МРТ.
У нас каждый матч важный, мне нужны игроки, готовые не на 100, а на 101 процент. Врач после каждой тренировки докладывает мне по поводу состояния игроков, поэтому у меня есть время что-то поменять. Вчера доктор доложил, что у Мирзова есть повреждение, поэтому он не в заявке», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Юран.

В сезоне-2021/22 28-летний Мирзов забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 22 матчах за «Химки».

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 9 апреля, начало — в 14.00 (мск).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
ЦСКА

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Резиуан Мирзов
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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