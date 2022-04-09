Юран объяснил, почему Мирзов не сможет сыграть с ЦСКА

Главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему полузащитник Резиуан Мирзов пропустит матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.

«Планировалось, что Мирзов будет в составе, но вчера доктор сообщил, что у него есть проблемы с коленом. Или в понедельник, или во вторник Резиуан поедет на УЗИ, сделает МРТ.

У нас каждый матч важный, мне нужны игроки, готовые не на 100, а на 101 процент. Врач после каждой тренировки докладывает мне по поводу состояния игроков, поэтому у меня есть время что-то поменять. Вчера доктор доложил, что у Мирзова есть повреждение, поэтому он не в заявке», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Юран.

В сезоне-2021/22 28-летний Мирзов забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 22 матчах за «Химки».

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 9 апреля, начало — в 14.00 (мск).