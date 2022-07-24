Юран: «Тяжело играть в жару, и неправильно требовать от футболистов яркой игры»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат матча 2-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

— Тяжело играть в жару, и неправильно требовать от футболистов яркой игры. Нужно было выступить стратегически грамотно. Мы готовились к этому матчу, знали погодные условия, сам играл в такую погоду. «Нижний Новгород» — очень организованная команда, силовая. С «Локомотивом» они продемонстрировали свой настрой и желание цепляться за очки. Нам нужно было терпеть в этом матче, быть дисциплинированными. Нашли свои моменты, заставили ошибиться соперника. В конце прибавили — хорошо, что команда готова физически. Поблагодарил ребят после матча, сказал, что они молодцы, терпели, жили результатом. Идем дальше, готовимся к выезду в Ростов-на-Дону.

— Вопрос один, не связан с игрой. Андреа Пирло оценил Лоуренса Николаса, а вы — нет. С чем связан уход полузащитника из клуба?

— Вас просили задать этот вопрос на пресс-конференции? Если попросили, то отвечу: я нашел игрока лучше.