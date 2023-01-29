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Йоканович: «Тюкавин был, есть и будет важным игроком для «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оценил конкуренцию в линии нападения команды.

— В одном из эпизодов Смолов пытался сыграть красиво, когда можно было забить гораздо проще. Обратите ли вы его внимание на этот эпизод, что пижонить для команды — это не очень хорошо? И можно ли сказать, что своими двумя голами после перерыва Константин Тюкавин увеличил шансы играть в стартовом составе?

— Костя Тюкавин — молодой игрок, ему 17 лет, вся карьера впереди. Не стоит его ставить сейчас под такое давление, которое периодически он испытывает. Как Тюкавин, так и Смолов очень важны для нас, поэтому сейчас, возможно, Федя играет больше, а дальше — Костя. Для меня важно не то, как мы начинаем игру, а то, как мы ее заканчиваем. Это приоритетная задача. Повторюсь, что это важные игроки для нас, поэтому, возможно, будет какая-то ротация. Костя был, есть и будет важным игроком для «Динамо». Это футболист, который может подняться на еще более высокий уровень.

— Получится догнать и перегнать «Зенит»?

— Конечно, на данный момент «Зенит» находится в предпочтительном позиции относительно нас. Наверное, такую задачу будет сложно выполнить. «Зенит» — хорошая команда, но, так или иначе, сейчас мы идем другими целями, более зрительными и перспективными — от тренировки к тренировке. Основная задача — поднять уровень конкуренции наших игроков относительно того, какой был осенью.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Константин Тюкавин
Славиша Йоканович
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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