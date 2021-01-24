Главный тренер «Динамо» Шварц подвел итоги первого тренировочного сбора

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги первого тренировочного сбора команды в Турции.

Специалист отметил, что в первые дни сбора игроки команды делали акцент на наборе нужной физической форме.

«Мы определенно сделали шаг вперед. У нас были интенсивные тренировки, ребята постепенно начинают набирать нужную физическую форму. Внутри коллектива у нас очень хорошая атмосфера. Сейчас мы контролируем нагрузки, которые получают ребята. Некоторые уже находятся в достаточно хорошей степени готовности, другие в чуть менее хорошей. У них есть потенциал, чтобы ее подтянуть. Будем над этим работать в следующие недели», — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо».

«Динамо» после 19 туров Тинькофф РПЛ расположился на 6-м месте в турнирной таблице. 5 февраля московский клуб встретится с «Рубином» в товарищеском матче.