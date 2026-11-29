Главный тренер «Динамо» Шварц: «Красная карточка снова подкосила действия нашей команды»
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объяснил результаты команды в самарских матчах чемпионата России сезона-2026/27.
В воскресенье бело-голубые в меньшинстве сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в Самаре в 16-м туре РПЛ. 24 октября «Динамо» в Самаре уступило «Акрону» (1:3).
— За два визита в Самару набрано всего одно очко. В чем причина?
— Надо отметить, что сложно сравнивать матчи против «Крыльев» и «Акрона». Если подробно разбирать, то первый тайм с «Акроном» у нас вообще не сложился. Во втором, конечно, мы играли намного лучше, создавали моменты, могли забивать свой гол. Сегодня в первом тайме тоже было достаточно хорошее качество игры с нашей стороны. Но, возможно, будь еще на 2-3 момента больше, можно было наиграть на какое-то позитивное действие в атаке. В то же время надо сказать, что мы продолжали бороться на протяжении всех 95 минут. И опять же повторюсь, намного лучше играть в равных составах. Эта карточка сегодня снова подкосила действия нашей команды. Но мы не опустили рук: пытались выиграть, пытались бороться. Команда проявила свой характер, отреагировала, насколько это было возможно. Мы разочарованы, но сейчас должны готовиться к следующей игре.
— Касерес пропустит дерби со «Спартаком». Есть понимание, как измените игру?
— Дайте, пожалуйста, время. В первую очередь, надо проанализировать сыгранный сегодня матч. Перед «Спартаком» еще одна неделя впереди. Нам надо тщательно подготовиться и разработать план на эту игру. Есть определенные идеи. Нам надо все их собрать воедино, чтобы подготовить правильное игровое решение, — сказал Шварц.
«Динамо» набрало 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 6 декабря сыграет в гостях со «Спартаком».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|16
|10
|3
|3
|24-14
|33
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|16
|7
|7
|2
|27-20
|28
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|16
|6
|5
|5
|22-20
|23
|
9
|Крылья Советов
|16
|4
|7
|5
|19-23
|19
|
10
|Оренбург
|16
|3
|8
|5
|15-18
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Родина
|16
|4
|3
|9
|17-31
|15
|
14
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|1 : 2
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|1 : 1
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|0 : 0
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4