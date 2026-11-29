Главный тренер «Динамо» Шварц: «Красная карточка снова подкосила действия нашей команды»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц объяснил результаты команды в самарских матчах чемпионата России сезона-2026/27.

В воскресенье бело-голубые в меньшинстве сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в Самаре в 16-м туре РПЛ. 24 октября «Динамо» в Самаре уступило «Акрону» (1:3).

— За два визита в Самару набрано всего одно очко. В чем причина?

— Надо отметить, что сложно сравнивать матчи против «Крыльев» и «Акрона». Если подробно разбирать, то первый тайм с «Акроном» у нас вообще не сложился. Во втором, конечно, мы играли намного лучше, создавали моменты, могли забивать свой гол. Сегодня в первом тайме тоже было достаточно хорошее качество игры с нашей стороны. Но, возможно, будь еще на 2-3 момента больше, можно было наиграть на какое-то позитивное действие в атаке. В то же время надо сказать, что мы продолжали бороться на протяжении всех 95 минут. И опять же повторюсь, намного лучше играть в равных составах. Эта карточка сегодня снова подкосила действия нашей команды. Но мы не опустили рук: пытались выиграть, пытались бороться. Команда проявила свой характер, отреагировала, насколько это было возможно. Мы разочарованы, но сейчас должны готовиться к следующей игре.

— Касерес пропустит дерби со «Спартаком». Есть понимание, как измените игру?

— Дайте, пожалуйста, время. В первую очередь, надо проанализировать сыгранный сегодня матч. Перед «Спартаком» еще одна неделя впереди. Нам надо тщательно подготовиться и разработать план на эту игру. Есть определенные идеи. Нам надо все их собрать воедино, чтобы подготовить правильное игровое решение, — сказал Шварц.

«Динамо» набрало 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 6 декабря сыграет в гостях со «Спартаком».