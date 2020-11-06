Главный тренер «Динамо» рассказал, сыграет ли Шунин с «Локо»
13:09
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии вратаря Антона Шунина перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
— Сыграет ли в воскресенье Шунин, у которого сомнительный тест на коронавирус?
— Мы исходим из того, что он играть не будет. Понятно, что все решится в последний момент, но пока предполагаем, что Антон на поле не выйдет. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи