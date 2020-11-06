Главный тренер «Динамо» рассказал, сыграет ли Шунин с «Локо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии вратаря Антона Шунина перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

— Сыграет ли в воскресенье Шунин, у которого сомнительный тест на коронавирус?

— Мы исходим из того, что он играть не будет. Понятно, что все решится в последний момент, но пока предполагаем, что Антон на поле не выйдет. (Константин Алексеев)