Главный тренер ЦСКА Федотов — об игре с «Оренбургом»: «Хороший и динамичный матч»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру своей команды в товарищеском матче против «Оренбурга» (1:1).

«Хороший, динамичный матч. Потеряли баланс и пропустили гол, но затем взяли игру под контроль и создавали моменты. Последней передачи не хватало, но счет сравняли. Имели несколько моментов увеличить его, тот же незабитый пенальти. Мягкое поле, получили два повреждения Зайнутдинов и Глебов: идентичные травмы, пострадали голеностопы. Надеюсь, ничего серьезного и они быстро вернутся в строй. Задача сборов, думаю, выполнена. Команда набирает форму, основная группа провела 75 минут, все выдержали. Победы еще впереди. Начинаем готовиться к заключительным этапам подготовки», — сказал Федотов в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.

ЦСКА располагается на 5-м месте, набрав 29 очков за 17 матчей.