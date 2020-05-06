Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

Совет директоров «Почты России» одобрил проект сделки с государственной корпорацией ВЭБом, по нему компания арендует офисные площади на площадке на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ Арене». Стоимость годовой аренды близка к 1,5 миллиарда рублей, сообщает РБК.

В 2020 году будет вноситься лишь обеспечительный платеж за два месяца. Общая площадь арендуемых площадей с учетом парковочных мест составит порядка 37 тысяч квадратных метров.

— Мы достигли принципиальной договоренности, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба, — отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

Ранее ВЭБ закрыл сделку по приобретению 77,63 процента акций АО ПФК ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Долговые обязательства ЦСКА перед госкорпорацией были полностью погашены, а ВЭБ стал основным владельцем клуба.