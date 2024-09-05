Глава ВТБ Костин заявил, что «Динамо» будет делать ставку на молодежь

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что московское «Динамо» в нынешнем сезоне будет делать ставку на молодых игроков.

«Только на молодежь. Она будет взрослеть и играть все лучше и лучше», — приводит ТАСС слова Костина.

В ненышнем чемпионате России «Динамо» после 7 туров набрало 13 очков и занимает 6-е место. В сезоне-2023/24 бело-голубые упустили победу в РПЛ в последнем туре, проиграв «Краснодару» (0:1). Чемпионом России стал «Зенит», а «Динамо» оказалось только третьим, пропустив «быков» на вторую строчку.