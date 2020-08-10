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Глава судейского комитета РФС: судьи матча «Спартак» — «Сочи» обязательно пройдут проверку на полиграфе

10 августа 2020, 12:06
Алексей Еськов работал ВАР на игре «Спартак» — «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Еськов работал ВАР на игре «Спартак» — «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил «СЭ», что в самое ближайшее время судьям, работавшим на матче «Спартак» — «Сочи» (2:2), предложат пройти проверку на детекторе лжи. По всей видимости, на полиграф отправят как минимум двоих рефери — самого судью Василия Казарцева и видеоассистента Алексея Еськова.

Детектор лжи активно используется в последние годы в отношении российских судей. По данным «СЭ», ранее для тестов по разным причинам вызывались Артем Чистяков, Роман Галимов, Сергей Лапочкин, а также некоторые инспекторы и сотрудники департамента судейства и инспектирования РФС (сейчас — департамент судейства). (Александр Бобров)

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