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Глава судейского комитета РФС Хачатурянц не считает, что у судей особое отношение к «Зениту»

17 июля 2020, 23:50
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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У российских судей нет особого отношения к «Зениту», считает глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Во-первых, российский футбол намного шире, чем противостояние этих двух команд («Зенита» и «Спартака» — Прим. «СЭ») — сказал Хачатурянц на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Огромное количество других великолепных клубов. Особое отношение к «Зениту»? Я бы все-таки рассматривал конкретные случаи. Давайте так: работа эта ведется. Я понимаю, о чем вы говорите, мы будем очень внимательно к этому относиться. На сегодняшний момент согласиться с этим тезисом я не готов».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. В воскресенье в 1/2 финала Олимп-Кубка России питерцы примут «Спартак».

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/216

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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