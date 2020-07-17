Глава судейского комитета РФС Хачатурянц не считает, что у судей особое отношение к «Зениту»

У российских судей нет особого отношения к «Зениту», считает глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Во-первых, российский футбол намного шире, чем противостояние этих двух команд («Зенита» и «Спартака» — Прим. «СЭ») — сказал Хачатурянц на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Огромное количество других великолепных клубов. Особое отношение к «Зениту»? Я бы все-таки рассматривал конкретные случаи. Давайте так: работа эта ведется. Я понимаю, о чем вы говорите, мы будем очень внимательно к этому относиться. На сегодняшний момент согласиться с этим тезисом я не готов».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. В воскресенье в 1/2 финала Олимп-Кубка России питерцы примут «Спартак».