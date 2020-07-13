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«Возникли вопросы после дерби «Спартак» — «Локомотив». Глава судейского комитета — о проверке Лапочкина на полиграфе

13 июля 2020, 18:37
Сергей Лапочкин. Фото Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Лапочкин. Фото Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц — о ситуации вокруг арбитра Сергея Лапочкина.

Сергей Лапочкин.Дело российских судей о ставках на тотализаторе. Правда или провокация? Что об этом известно

— Подтвердилась ли информация, что Лапочкин причастен к игре на тотализаторе?

— Нет, вопрос по поводу тотализатора никогда не поднимался. Не знаю, кто сделал этот вброс. У нас точно не было никакой информации о ставках.

— Какие тогда к нему претензии?

— Сегодня он прошел проверку на полиграфе. Мне поступила информация из двух источников после игры «Спартак» — «Локомотив» (1:1). Я должен был ее проверить. Результаты проверки на полиграфе станут известны позже. Тогда все будет объявлено прессе.

— Лапочкин подозревается в предвзятом судействе в дерби?

— Не готов сейчас это комментировать. Давайте дождемся результатов полиграфа.

— А когда будут результаты?

— До конца завтрашнего дня. Про тотализатор у нас нет никакой информации. Это чей-то неумный вброс. (Виталий Айрапетов)

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