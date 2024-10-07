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Сегодня, 18:36

Алаев: «Не вижу деградации российского футбола»

Алина Савинова
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Глава РПЛ Александр Алаев отреагировал на слова полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна, который заявил, что российский футбол деградирует.

«Не вижу деградации. Видели матч «Динамо» — ЦСКА? Деградация от какого момента? Очень его уважаю, но в этом с ним категорически не согласен. Когда мы вернемся в международные соревнования, а это неизбежно, тогда поймем по результатам объективную картину. Сейчас нам оценить все сложнее. Но я вижу футбол хорошего качества в РПЛ, вижу, что в лигу приезжают хорошие футболисты», — приводит «РБ Спорт» слова Алаева.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
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1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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