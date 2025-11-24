Глава РПЛ Алаев назвал смерть Симоняна огромной утратой для всего российского футбола

Президент РПЛ Александр Алаев выразил соболезнования в связи со смертью первого вице-президента Российского футбольного союза, олимпийского чемпиона Никиты Симоняна. Он скончался на 100-м году жизни.

«Уход Никиты Павловича Симоняна — огромная утрата для всего российского футбола. Его значимость для нашей игры невозможно описать одним статусом, парой слов. Он не просто лучший бомбардир в истории «Спартака», не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года. Симонян — это человек-явление, символ связи множества поколений.

Никита Павлович был героем нашего футбола — кумиром советских мальчишек и примером для подражания тех, кто родился уже совсем в другую эпоху. Никита Павлович уникален: он был успешен как игрок, как тренер, как управляющий, ведь он до последнего дня жизни занимал пост первого вице-президента РФС», — цитирует Алаева пресс-служба РПЛ.

По словам Алаева, Симонян поражал окружающих своим задором, глубиной мысли и интересом к делу.

В качестве нападающего в составе сборной СССР Симонян выиграл Олимпиаду-1956 в Мельбурне. Он играл за сухумское «Динамо», московские «Крылья Советов» и «Спартак», с которым стал четырехкратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выиграл Кубок страны (1950, 1958).

В тренерской карьере у Симоняна две победы в чемпионате СССР со «Спартаком» (1962, 1969) и три — в Кубке СССР (1963, 1965, 1971). В 1973 году ереванский «Арарат» под его руководством победил и в чемпионате, и в Кубке. Кроме того, Симонян возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец». С 1992 года он работал первым вице-президентом Российского футбольного союза.