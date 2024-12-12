Аджоев: «Работаем над тем, чтобы провести международный турнир Народной Футбольной Лиги»

Президент и основатель Народной футбольной лиги (НФЛ) Гурам Аджоев сообщил «СЭ», что в ближайшее время может состояться международный турнир НФЛ с участием команд России, Китая и Таиланда.

Российский сезон НФЛ в этом году проводится уже в девятый раз.

— Первый круг московского первенства НФЛ закончился в минувшую субботу. В этом сезоне получается очень яркий и интересный чемпионат. Важно, что все игры проходят на позитивном эмоциональном фоне. Восемь команд сыграли 7 туров, весной будет 2-й круг. Любую игру можно посмотреть в прямом эфире, у нас транслируются все встречи. После каждого тура публикуем подробный отчет, послематчевые интервью, людям это интересно. Борьба в каждой игре идет серьезная, это видно по положению дел в турнирной таблице: у лидера после 7-ми туров 16 очков, у 3-х преследователей по 14 баллов, еще одна команда набрала 13 очков. В этом году к нам присоединились две новые команды: вот как раз один из дебютантов смотрится весьма уверенно и находится в 3-х очках от лидера и фаворита. Все будет решаться на финише чемпионата весной. После заключительного, 14-го тура будет небольшая пауза — а потом в июне по традиции проведём Всероссийский фестиваль футбола, который всегда завершает сезон НФЛ, когда в Москву приезжают команды со всей страны.

Турнирная таблица НФЛ-2024/25. Фото Пресс-служба НФЛ

— Формат соревнований в этом году не менялся по сравнению с прошлыми сезонами?

— Нет, все остается как прежде. По сути, у нас 2 основных критерия: возраст и отсутствие профессионального прошлого. То есть в Лиге могут играть все желающие старше 45 лет и при этом никогда не выступавшие на профессиональном уровне, то есть не имевшие профессиональный контракт в футболе. Перед началом 2-го круга, ближе к весне, проведем отдельный турнир для возраста 50+. Это тоже будет уже по традиции. Все-таки с точки зрения спортивной физиологии между возрастом 45 и 50 существенная разница, поэтому делаем отдельно короткий турнир для футболистов-любителей 50+. Особенно приятно наблюдать, когда люди в таком возрасте держат себя в спортивной форме, что называется, следят за собой. Это вызывает искреннее и глубокое уважение. Ведь в любом случае наша главная задача — популяризация спорта, футбола и в целом вовлечение в здоровый образ жизни как можно большего числа людей. Прежде всего стоит именно такая цель.

— Заявиться действительно может любая желающая команда?

— Да, так и есть. Небольшой пример из этого сезона: вратарь-любитель написал сообщение в официальных соцсетях Лиги. Мы связали его с руководителем одной из команд-участниц, он приехал на просмотр и через несколько дней был заявлен за эту команду. Отыграл весь первый круг. Да, это один игрок, но для нас важен каждый участник. То же самое касается и команд в целом. Мы абсолютно открыты и всегда рады новым участникам.

— В этом году НФЛ вышла на международный уровень. Будет ли продолжено развитие в этом направлении?

— Безусловно, да. Действительно 2024 год стал очень важным и знаковым с этой точки зрения. Мы провели первый турнир Народной Лиги в Китае. В городе Далянь сыграли 16 команд. В следующем году планируем расширение состава участников до 24-х, потому что уже изъявили желание присоединиться к Лиге команды из Шанхая, Гуанчжоу. Также сыграли первые два матча под эгидой НФЛ в Таиланде в городе Паттайя. Есть интерес во Вьетнаме. Сейчас активно работаем над тем, чтобы в ближайшее время провести международный турнир с участием команд из России, Китая и Таиланда. Многое упирается в финансовый вопрос, потому что здесь нужна стабильность и возможность планирования. Рассчитываем, что найдем необходимую поддержку и решим этот вопрос.

Народная футбольная лига была создана в 2016 году для популяризации спорта и здорового образа жизни среди футболистов-любителей старше 45 лет. Поддержку Народной футбольной лиге оказывают министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.