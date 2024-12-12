Аджоев: «Работаем над тем, чтобы провести международный турнир Народной Футбольной Лиги»
Президент и основатель Народной футбольной лиги (НФЛ) Гурам Аджоев сообщил «СЭ», что в ближайшее время может состояться международный турнир НФЛ с участием команд России, Китая и Таиланда.
Российский сезон НФЛ в этом году проводится уже в девятый раз.
— Первый круг московского первенства НФЛ закончился в минувшую субботу. В этом сезоне получается очень яркий и интересный чемпионат. Важно, что все игры проходят на позитивном эмоциональном фоне. Восемь команд сыграли 7 туров, весной будет 2-й круг. Любую игру можно посмотреть в прямом эфире, у нас транслируются все встречи. После каждого тура публикуем подробный отчет, послематчевые интервью, людям это интересно. Борьба в каждой игре идет серьезная, это видно по положению дел в турнирной таблице: у лидера после 7-ми туров 16 очков, у 3-х преследователей по 14 баллов, еще одна команда набрала 13 очков. В этом году к нам присоединились две новые команды: вот как раз один из дебютантов смотрится весьма уверенно и находится в 3-х очках от лидера и фаворита. Все будет решаться на финише чемпионата весной. После заключительного, 14-го тура будет небольшая пауза — а потом в июне по традиции проведём Всероссийский фестиваль футбола, который всегда завершает сезон НФЛ, когда в Москву приезжают команды со всей страны.
— Формат соревнований в этом году не менялся по сравнению с прошлыми сезонами?
— Нет, все остается как прежде. По сути, у нас 2 основных критерия: возраст и отсутствие профессионального прошлого. То есть в Лиге могут играть все желающие старше 45 лет и при этом никогда не выступавшие на профессиональном уровне, то есть не имевшие профессиональный контракт в футболе. Перед началом 2-го круга, ближе к весне, проведем отдельный турнир для возраста 50+. Это тоже будет уже по традиции. Все-таки с точки зрения спортивной физиологии между возрастом 45 и 50 существенная разница, поэтому делаем отдельно короткий турнир для футболистов-любителей 50+. Особенно приятно наблюдать, когда люди в таком возрасте держат себя в спортивной форме, что называется, следят за собой. Это вызывает искреннее и глубокое уважение. Ведь в любом случае наша главная задача — популяризация спорта, футбола и в целом вовлечение в здоровый образ жизни как можно большего числа людей. Прежде всего стоит именно такая цель.
— Заявиться действительно может любая желающая команда?
— Да, так и есть. Небольшой пример из этого сезона: вратарь-любитель написал сообщение в официальных соцсетях Лиги. Мы связали его с руководителем одной из команд-участниц, он приехал на просмотр и через несколько дней был заявлен за эту команду. Отыграл весь первый круг. Да, это один игрок, но для нас важен каждый участник. То же самое касается и команд в целом. Мы абсолютно открыты и всегда рады новым участникам.
— В этом году НФЛ вышла на международный уровень. Будет ли продолжено развитие в этом направлении?
— Безусловно, да. Действительно 2024 год стал очень важным и знаковым с этой точки зрения. Мы провели первый турнир Народной Лиги в Китае. В городе Далянь сыграли 16 команд. В следующем году планируем расширение состава участников до 24-х, потому что уже изъявили желание присоединиться к Лиге команды из Шанхая, Гуанчжоу. Также сыграли первые два матча под эгидой НФЛ в Таиланде в городе Паттайя. Есть интерес во Вьетнаме. Сейчас активно работаем над тем, чтобы в ближайшее время провести международный турнир с участием команд из России, Китая и Таиланда. Многое упирается в финансовый вопрос, потому что здесь нужна стабильность и возможность планирования. Рассчитываем, что найдем необходимую поддержку и решим этот вопрос.
Народная футбольная лига была создана в 2016 году для популяризации спорта и здорового образа жизни среди футболистов-любителей старше 45 лет. Поддержку Народной футбольной лиге оказывают министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
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4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
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5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
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6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
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15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
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Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
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Химки – Факел
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
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Бителло
Динамо
|8
|
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Маркус Вендел
Зенит
|8
|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3