Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:15

Аджоев: «Работаем над тем, чтобы провести международный турнир Народной Футбольной Лиги»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент и основатель Народной футбольной лиги (НФЛ) Гурам Аджоев сообщил «СЭ», что в ближайшее время может состояться международный турнир НФЛ с участием команд России, Китая и Таиланда.

Российский сезон НФЛ в этом году проводится уже в девятый раз.

— Первый круг московского первенства НФЛ закончился в минувшую субботу. В этом сезоне получается очень яркий и интересный чемпионат. Важно, что все игры проходят на позитивном эмоциональном фоне. Восемь команд сыграли 7 туров, весной будет 2-й круг. Любую игру можно посмотреть в прямом эфире, у нас транслируются все встречи. После каждого тура публикуем подробный отчет, послематчевые интервью, людям это интересно. Борьба в каждой игре идет серьезная, это видно по положению дел в турнирной таблице: у лидера после 7-ми туров 16 очков, у 3-х преследователей по 14 баллов, еще одна команда набрала 13 очков. В этом году к нам присоединились две новые команды: вот как раз один из дебютантов смотрится весьма уверенно и находится в 3-х очках от лидера и фаворита. Все будет решаться на финише чемпионата весной. После заключительного, 14-го тура будет небольшая пауза — а потом в июне по традиции проведём Всероссийский фестиваль футбола, который всегда завершает сезон НФЛ, когда в Москву приезжают команды со всей страны.

Турнирная таблица НФЛ-2024/25.
Фото Пресс-служба НФЛ

— Формат соревнований в этом году не менялся по сравнению с прошлыми сезонами?

— Нет, все остается как прежде. По сути, у нас 2 основных критерия: возраст и отсутствие профессионального прошлого. То есть в Лиге могут играть все желающие старше 45 лет и при этом никогда не выступавшие на профессиональном уровне, то есть не имевшие профессиональный контракт в футболе. Перед началом 2-го круга, ближе к весне, проведем отдельный турнир для возраста 50+. Это тоже будет уже по традиции. Все-таки с точки зрения спортивной физиологии между возрастом 45 и 50 существенная разница, поэтому делаем отдельно короткий турнир для футболистов-любителей 50+. Особенно приятно наблюдать, когда люди в таком возрасте держат себя в спортивной форме, что называется, следят за собой. Это вызывает искреннее и глубокое уважение. Ведь в любом случае наша главная задача — популяризация спорта, футбола и в целом вовлечение в здоровый образ жизни как можно большего числа людей. Прежде всего стоит именно такая цель.

— Заявиться действительно может любая желающая команда?

— Да, так и есть. Небольшой пример из этого сезона: вратарь-любитель написал сообщение в официальных соцсетях Лиги. Мы связали его с руководителем одной из команд-участниц, он приехал на просмотр и через несколько дней был заявлен за эту команду. Отыграл весь первый круг. Да, это один игрок, но для нас важен каждый участник. То же самое касается и команд в целом. Мы абсолютно открыты и всегда рады новым участникам.

— В этом году НФЛ вышла на международный уровень. Будет ли продолжено развитие в этом направлении?

— Безусловно, да. Действительно 2024 год стал очень важным и знаковым с этой точки зрения. Мы провели первый турнир Народной Лиги в Китае. В городе Далянь сыграли 16 команд. В следующем году планируем расширение состава участников до 24-х, потому что уже изъявили желание присоединиться к Лиге команды из Шанхая, Гуанчжоу. Также сыграли первые два матча под эгидой НФЛ в Таиланде в городе Паттайя. Есть интерес во Вьетнаме. Сейчас активно работаем над тем, чтобы в ближайшее время провести международный турнир с участием команд из России, Китая и Таиланда. Многое упирается в финансовый вопрос, потому что здесь нужна стабильность и возможность планирования. Рассчитываем, что найдем необходимую поддержку и решим этот вопрос.

Народная футбольная лига была создана в 2016 году для популяризации спорта и здорового образа жизни среди футболистов-любителей старше 45 лет. Поддержку Народной футбольной лиге оказывают министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Футбол
Гурам Аджоев
Читайте также
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД. Что нужно знать
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
Арестован бизнесмен Туфан Садыгов
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Индиец Гукеш стал новым чемпионом мира по шахматам
Популярное видео
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гаджиев — о заявлении Федорищева: «Губернатор, не зная броду, полез в воду»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости