Глава КДК: «Вопрос по баннеру болельщиков «Спартака» с Тесаком будет рассмотрен завтра»

Председатель КДК Артур Григорьянц в беседе с «СЭ» рассказал о поступившем обращении о баннере болельщиков «Спартака» в память Максима Марцинкевича (Тесака) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

— Вопрос по данному баннеру КДК завтра действительно будет рассматривать, — заявил Григорьянц «СЭ». — До заседания не могу говорить, что за это грозит «Спартаку». По баннеру было письмо от офицера по борьбе с дискриминацией. (Сергей Федоров)