Глава КДК: «Вопрос по баннеру болельщиков «Спартака» с Тесаком будет рассмотрен завтра»
13:07
Председатель КДК Артур Григорьянц в беседе с «СЭ» рассказал о поступившем обращении о баннере болельщиков «Спартака» в память Максима Марцинкевича (Тесака) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).
— Вопрос по данному баннеру КДК завтра действительно будет рассматривать, — заявил Григорьянц «СЭ». — До заседания не могу говорить, что за это грозит «Спартаку». По баннеру было письмо от офицера по борьбе с дискриминацией. (Сергей Федоров)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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