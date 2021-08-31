Глава Hyperсube назвал заниженной стоимость телевизионных прав в России
Глава компании Hyperсube Питер Ньювенхейс заявил, что считает заниженной стоимость телевизионных прав в России.
— Занижена ли сейчас стоимость телевизионных прав в России?
— Сумма в 1 миллиард 700 миллионов за ТВ-права — занижена. Это я могу сказать уверенно. Я слышал разные цифры, о которых сейчас говорят. 3 миллиарда, 5 миллиардов — разные. Если мы возьмем сумму в 5 миллиардов — это стоимость телевизионного контракта в Дании. А население у этой страны — пять миллионов человек. Сравните с суммой в России. Представьте, насколько занижена.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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