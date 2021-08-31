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Глава Hypercube: «С топ-клубами все получается. Проблемы возникают только с командами из нижней части таблицы»

19:04
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Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, как российские клубы отреагировали на предложенные изменения в регламенте.

— Почему команды так холодно приняли вашу идею на общем собрании? Думали ли вы, что так будет?

— Хороший вопрос. Мне кажется, это связно с тем, что у нас была не самая четкая коммуникация. С топ-клубами у нас все получается. Проблемы возникают только с командами из нижней части таблицы. Они не понимают, что для них это выгодно.

— Можете объяснить почему выгодно?

— Несколько причин. Первое — у клубов станет больше игр, причем против топ-клубов. Второе — станет больше игр с непредсказуемым результатом, ибо они будут чаще играть против равных соперников.

Третье — по ходу сезона у них будет за что бороться. На протяжении первой части чемпионата они будут сражаться за золотую подгруппу. Они будут играть против соперников, которые борются за одно и тоже. Например, за сохранение прописки в чемпионате или за выход в еврокубки. Как я уже сказал, когда играют равные команды — футболисты прогрессируют быстрее. Это спортивные аргументы.

Конечно, еще есть финансовая сторона. При переходе на формат Юпитер-16 увеличится сумма централизованных доходов. Клубы из нижней части таблицы будут получать большую часть средств. Сегодня клубы говорили, что согласятся на любой формат, если мы принесем им соответствующие деньги. У вас в России есть недостаток. Клубы получают очень мало денег за ТВ-контракты, но есть перспектива все изменить.

— Можете объяснить, как увеличится число матчей с топ-командами?

— Сравним текущий формат и то, что мы предлагаем. Изменения у нас начинаются после 24 тура. У нас остается 6 матчей, где никто не знает соперников. В нашем формате вся оставшаяся часть будет иметь только топ-игры. Если вы попали в серебро, у вас все равно есть возможность сыграть с топ-клубами. Нет клубов, которые со 100 процентной вероятностью будут попадать в золотую группу. Даже «Зенит» будет вылетать в серебряную группу. Во второй части чемпионата в серебряной группе каждый будет играть с каждым. И там в любом случае будут играть топ-клубы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
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Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Артем Бухаев все материалы автора

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