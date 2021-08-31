Глава Hypercube: «С топ-клубами все получается. Проблемы возникают только с командами из нижней части таблицы»
Глава Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, как российские клубы отреагировали на предложенные изменения в регламенте.
— Почему команды так холодно приняли вашу идею на общем собрании? Думали ли вы, что так будет?
— Хороший вопрос. Мне кажется, это связно с тем, что у нас была не самая четкая коммуникация. С топ-клубами у нас все получается. Проблемы возникают только с командами из нижней части таблицы. Они не понимают, что для них это выгодно.
— Можете объяснить почему выгодно?
— Несколько причин. Первое — у клубов станет больше игр, причем против топ-клубов. Второе — станет больше игр с непредсказуемым результатом, ибо они будут чаще играть против равных соперников.
Третье — по ходу сезона у них будет за что бороться. На протяжении первой части чемпионата они будут сражаться за золотую подгруппу. Они будут играть против соперников, которые борются за одно и тоже. Например, за сохранение прописки в чемпионате или за выход в еврокубки. Как я уже сказал, когда играют равные команды — футболисты прогрессируют быстрее. Это спортивные аргументы.
Конечно, еще есть финансовая сторона. При переходе на формат Юпитер-16 увеличится сумма централизованных доходов. Клубы из нижней части таблицы будут получать большую часть средств. Сегодня клубы говорили, что согласятся на любой формат, если мы принесем им соответствующие деньги. У вас в России есть недостаток. Клубы получают очень мало денег за ТВ-контракты, но есть перспектива все изменить.
— Можете объяснить, как увеличится число матчей с топ-командами?
— Сравним текущий формат и то, что мы предлагаем. Изменения у нас начинаются после 24 тура. У нас остается 6 матчей, где никто не знает соперников. В нашем формате вся оставшаяся часть будет иметь только топ-игры. Если вы попали в серебро, у вас все равно есть возможность сыграть с топ-клубами. Нет клубов, которые со 100 процентной вероятностью будут попадать в золотую группу. Даже «Зенит» будет вылетать в серебряную группу. Во второй части чемпионата в серебряной группе каждый будет играть с каждым. И там в любом случае будут играть топ-клубы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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