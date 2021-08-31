Глава Hypercube озвучил позицию по лимиту на легионеров в РПЛ

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс высказал свое мнение относительно лимита на легионеров в российском футболе.

— Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?

— Я следил за дискуссиями по этому вопросу. У этих споров есть политический аспект, но я походил с экономической точки зрения. Для развития экономики необходимо ориентироваться на российских игроков. Но помимо матчей сборной есть выступления клубов в еврокубков. Важно, чтобы команды достойно выступали. Если сейчас нет возможности показывать высокие результаты, дайте клубам покупать — значит лимит на легионеров должен быть отменен, но клубы должны вносить свой вклад в развитие российских футболистов. Должен быть введен налог на роскошь. Это делают ведущие американские лиги в разных видах спорта. Клуб должен вносить определенную сумму за покупку легионера в центральный фонд, откуда они распределяются между академиями.

Напомним, что действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.