Глава Hypercube озвучил позицию по лимиту на легионеров в РПЛ
Глава Hypercube Питер Ньювенхейс высказал свое мнение относительно лимита на легионеров в российском футболе.
— Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?
— Я следил за дискуссиями по этому вопросу. У этих споров есть политический аспект, но я походил с экономической точки зрения. Для развития экономики необходимо ориентироваться на российских игроков. Но помимо матчей сборной есть выступления клубов в еврокубков. Важно, чтобы команды достойно выступали. Если сейчас нет возможности показывать высокие результаты, дайте клубам покупать — значит лимит на легионеров должен быть отменен, но клубы должны вносить свой вклад в развитие российских футболистов. Должен быть введен налог на роскошь. Это делают ведущие американские лиги в разных видах спорта. Клуб должен вносить определенную сумму за покупку легионера в центральный фонд, откуда они распределяются между академиями.
Напомним, что действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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