Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глава Hypercube: «Хотим, чтобы большинство лиг в России играло по системе «весна-осень»

12:25
Теги:

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс заявил о необходимости частичного возвращения российского футбола на систему «весна-осень».

«Мы посмотрели на количество ваших клубов, и поняли, что сокращать их количество — нежелательно. В России много крупных городов, поэтому решили, что нужно оставить 16. Мы прислушивались к людям, которые находятся на разных ярусах этой пирамиды. Люди из ФНЛ говорили, например, что они не хотят играть в середине недели. Некоторые говорили, что они хотели бы играть летом. Также мы хотим сделать так, чтобы большинство лиг играло по системе весна-осень», — сказал Ньювенхейс.

13 июля Российский футбольный союз представил варианты реформ чемпионата России, которые были предложены компанией Hypercube.

Все российские лиги перешли с системы «весна-осень» на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Источник сообщил, что Овечкин не подпишет новый контракт с «Вашингтоном» до драфта расширения
«Вот это конфетка». Фигуристка Сотникова показала фото в купальнике
Огурцы: польза и вред для здоровья. Советы эксперта
«В Калининграде больше цивилизации, чем в Швейцарии». Яркое интервью волейболистки — чемпионки Европы
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд