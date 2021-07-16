Глава Hypercube: «Хотим, чтобы большинство лиг в России играло по системе «весна-осень»

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс заявил о необходимости частичного возвращения российского футбола на систему «весна-осень».

«Мы посмотрели на количество ваших клубов, и поняли, что сокращать их количество — нежелательно. В России много крупных городов, поэтому решили, что нужно оставить 16. Мы прислушивались к людям, которые находятся на разных ярусах этой пирамиды. Люди из ФНЛ говорили, например, что они не хотят играть в середине недели. Некоторые говорили, что они хотели бы играть летом. Также мы хотим сделать так, чтобы большинство лиг играло по системе весна-осень», — сказал Ньювенхейс.

13 июля Российский футбольный союз представил варианты реформ чемпионата России, которые были предложены компанией Hypercube.

Все российские лиги перешли с системы «весна-осень» на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12.