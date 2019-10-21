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Глава департамента судейства Егоров не стал говорить о проверке арбитра Галимова на детекторе лжи

14:32
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал комментировать информацию о том, что 36-летний арбитр Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи.

— Я сейчас нахожусь на пресс-конференции, чтобы ответить на вопросы по прошедшему 13-му туру, — сказал Егоров.

— Мы уже давали комментарий по Галимову, ничего нового не появилось, — добавил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников. (Иван Торопцев)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов», дебют Тедеско и другие матчи




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