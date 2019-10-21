Глава департамента судейства Егоров не стал говорить о проверке арбитра Галимова на детекторе лжи

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не стал комментировать информацию о том, что 36-летний арбитр Роман Галимов прошел проверку на детекторе лжи.

— Я сейчас нахожусь на пресс-конференции, чтобы ответить на вопросы по прошедшему 13-му туру, — сказал Егоров.

— Мы уже давали комментарий по Галимову, ничего нового не появилось, — добавил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников. (Иван Торопцев)

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