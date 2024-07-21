Гладилин считает, что у Зиньковского проблемы с психологией
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением об игре вингера красно-белых Антона Зиньковского.
«В «Спартаке» сейчас новый тренер, у него свое видение в тех или иных вопросах. В том числе в комплектации состава. Отсюда и слухи про возможный уход Зиньковского. Тем более на позиции Антона очень большая конкуренция на сегодняшний день, там играют иностранцы. Антону нужно проявить характер. Хорошо играть он умеет, тут спорить нечего. Но чтобы играть в основе, быть лидером «Спартака», нужен характер победителя и бойца, но Антон пока его не показывает. Мастерства и здоровья у него хватает, а вот с психологией пока проблемы», — цитирует Гладилина Legalbet.
Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 37 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 28-летнего игрока с московской командой рассчитан до конца сезона-2026/27.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|1
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|4-0
|3
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2
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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6
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
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Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1