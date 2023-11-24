Гладилин считает, что у «Крыльев Советов» больше шансов на победу в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Валерий Гладилин ответил, у какой команды больше шансов победить в матче 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив».

«У самарцев. Они не закрепощены ничем. Команда набрала уже столько очков, сколько от нее никто не ждал. Тем более, даже задачи попадания в пятерку у клуба не стояло. А они сейчас идут в группе лидеров. У команды поставленная игра, футболисты играют раскрепощено, смело. Придет много болельщиков на матч с «Локомотивом». Поэтому предпочтение отдаю «Крыльям Советов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гладилина.

Матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 25 ноября, в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.