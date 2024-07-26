Гладилин считает, что «Спартак» победит «Химки»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Химками» и красно-белыми.

«Думаю, что «Спартак» победит. «Химки» тоже сейчас укрепились опытными футболистами, они умеют играть в футбол и прибывают в хороших кондициях. В любом случае, «Спартак» фаворит в этой игре», — сказал Гладилин.

Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет 28 июля на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Александр Абустин