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Сегодня, 07:15

Гладилин считает, что «Спартак» победит «Химки»

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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ между «Химками» и красно-белыми.

«Думаю, что «Спартак» победит. «Химки» тоже сейчас укрепились опытными футболистами, они умеют играть в футбол и прибывают в хороших кондициях. В любом случае, «Спартак» фаворит в этой игре», — сказал Гладилин.

Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет 28 июля на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Александр Абустин

Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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2
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 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
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 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
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9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
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