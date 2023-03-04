Гладилин: «Локомотив» и напрямую может вылететь»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Ростовом».

«Я думаю, что для «Ростова» и «Локомотива» важно удачно сыграть в чемпионате. У «Ростова» есть шанс побороться за более высокое место. Если «Локомотив» в стартовых двух играх не зацепит очки, то у них прямая дорога в Первую лигу. Они могут попасть в стыковые матчи. Может, они и напрямую могут вылететь. «Ростов» и «Локомотив» будут играть на результат», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

Матч «Ростов» — «Локомотив» состоится в субботу, 4 марта. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.