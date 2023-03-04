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Гладилин: «Локомотив» и напрямую может вылететь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Ростовом».

«Я думаю, что для «Ростова» и «Локомотива» важно удачно сыграть в чемпионате. У «Ростова» есть шанс побороться за более высокое место. Если «Локомотив» в стартовых двух играх не зацепит очки, то у них прямая дорога в Первую лигу. Они могут попасть в стыковые матчи. Может, они и напрямую могут вылететь. «Ростов» и «Локомотив» будут играть на результат», — цитирует «Газета.Ru» Гладилина.

Матч «Ростов» — «Локомотив» состоится в субботу, 4 марта. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/03/19882507.shtml?updated
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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