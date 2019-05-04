Защитник "Арсенала" Гия Григалава после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) порадовался за бывшего партнера по тульской команде Артема Дзюбу.

Победа красно-желтых позволила питерцам досрочно выиграть золото. Дзюба выступал за оружейников весной 2018 года на правах аренды и впервые стал чемпионом страны.

– Он должен благодарить Тулу, – сказал Григалава. – По моему, он в первый раз стал чемпионом. Думаю, у него теперь двойная радость от того, что именно наша команда принесла ему чемпионство. Полагаю, он доволен.

Наверное, в матче с "Локо" все было не так легко, как показалось. Мы старались играть в свой футбол. "Локомотив" в первом тайме, наверное, создал только один момент. После пререыва после второго гола мы играли по счету. Не прижимались, а действовали уверенно на своем поле.

Конечно, хочется продолжать серию в чемпионате без поражений, но на ней не зацикливаемся. Настраиваемся на каждую игру, стремимся показать максимум – а Всевышний благодарит за то, что мы отдаемся полностью и выкладываемся на все сто. (Артем Агапов)

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