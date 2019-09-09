Гиогробиани — лучший игрок «Уфы» в августе
18:27
Полузащитник Николай Гиоргобиани признан лучшим игроком «Уфы» в августе, сообщает официальный сайт клуба. В голосовании он набрал 31 процент голосов. Вторым стал Даниил Фомин (23 процента), третьим — Данила Емельянов (16 процентов).
Гиоргобиани перешел в «Уфу» в летнее трансферное окно из «Чайки». В августе он провел пять игр за клуб из столицы Башкирии, из них три — полностью.
Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/component/k2/nikolaj-giorgobiani-bingoboom-luchshij-igrok-avgusta