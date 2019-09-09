Полузащитник Николай Гиоргобиани признан лучшим игроком «Уфы» в августе, сообщает официальный сайт клуба. В голосовании он набрал 31 процент голосов. Вторым стал Даниил Фомин (23 процента), третьим — Данила Емельянов (16 процентов).

Гиоргобиани перешел в «Уфу» в летнее трансферное окно из «Чайки». В августе он провел пять игр за клуб из столицы Башкирии, из них три — полностью.