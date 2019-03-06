Гинер приобрел почти 10-процентную долю в капитале страховой компании

Президент ЦСКА Евгений Гинер приобрел 9,9 процента долей страховой компании "Капитал лайф страхование жизни", сообщают "Ведомости". Остальными 90,1 процента владеет бизнесмен Алхас Сангулия.

Гинер стал собственником компании еще в 2015 году по английскому праву, в 2018 году рассказал, что является ее президентом. Теперь он занялся оформлением прав собственности на нее по российскому праву.

– Эти 9,9 процента – один из плановых этапов в процессе фиксирования моих прав на компанию, – сказал Гинер. – В прошлом году я получил официальное разрешение на оформление своих прав в ФАС, мы продолжаем консультации с ЦБ, чтобы процесс соответствовал требованиям регулятора и был прозрачным и понятным.