Гинер назвал Фернандеса лучшим футболистом в России за последнее десятилетие

Президент ЦСКА Евгений Гинер высоко оценил игру защитника армейцев и сборной России Мариу Фернандеса.

Ранее трое футболистов ЦСКА стали лауреатами индивидуальных наград по итогам 2020 года. Никола Влашич получил титул «Футболист года» по итогам голосования «СЭ», Марио Фернандес заслужил звание «Джентльмен года», а Игорь Дивеев удостоился награды «Первая пятерка».

«Мое мнение — хотя, наверное, так делать каждый год было бы неправильно, — Мариу на протяжении последних 10 лет заслуживает и «Джентльмена» и «Лучшего футболиста» и все-все-все... Считаю, в чемпионате России игрока лучше Мариу Фернандеса не существует», — сказал Гинер.

Фернандес перешел в ЦСКА из «Сан-Каэтану» в 2012 году. С 2017 года футболист выступает за сборную России.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

Полная версия интервью Гинера — на сайте «СЭ»