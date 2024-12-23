Геркус считает «Зенит» фаворитом чемпионской гонки РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в комментарии для «СЭ» назвал клуб, который считает фаворитом чемпионской гонки в нынешнем сезоне РПЛ.

«Для меня главным фаворитом чемпионата России на данный момент является «Зенит», — сказал Геркус «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками после 18-го тура. Далее расположились «Зенит» (39) и «Спартак» (37).