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Сегодня, 16:00

Геркус: «Для топ-клубов РПЛ есть 5-6 российских специалистов»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказал мнение по поводу уровня отечественных тренеров в чемпионате России.

— Возглавь вы сейчас российский топ-клуб, из которого ушел тренер, кого бы взяли — иностранца или россиянина?

— Все зависит от поставленных задач. В топ-клубе они наверняка будут высокими — значит, нужен опытный специалист, способный выигрывать, работать под давлением, с топ-футболистами. Наших таких мало. Их вообще мало — и хороших, и плохих. А уж для топ-клубов, пожалуй, человек 5-6 наберется. Семак, Слуцкий... Черчесов, конечно, топ-тренер — любую команду можно доверить. Федотов? Да, вторые места с «Сочи» и ЦСКА — это серьезные достижения, у него есть характер, стиль, харизма. Пожалуй, еще Гончаренко, тоже хватает качеств.

И больше никто так с ходу в голову и не приходит. Дальше Юран, Аленичев — игроками были известными, но у них пока нет победного опыта, работы в долгую в топ-клубе, чтобы мы могли уверенно спрогнозировать конечный результат. Так что в первую очередь я изучал бы рынок доступных иностранных специалистов.

А вот в клубе-середняке с задачей развития или аутсайдере РПЛ с целью сохранения прописки немного другая ситуация. Здесь есть выбор качественных российских специалистов, которым можно доверить команду. Вариант условного Галактионова.

Мурад Мусаев, Сергей Семак и&nbsp;Михаил Галактионов. Российские тренеры в РПЛ доминируют над иностранцами. Случайность или тенденция?

— К числу топов пока его не причислите? У Михаила Михайловича команда борется за золото при довольно скромном составе.

— Пока рановато делать выводы. Да, «Локомотив» идет здорово, но и позиция у него удобная — теневой преследователь. Недавно у них матч в Питере был: выиграли — отлично, проиграли — ничего страшного. Никто камня не кинет. Когда давления нет, это весьма комфортные условия. Галактионов — большой молодец, но посмотрим, как команда поведет себя, когда станут требовать результат.

РПЛ
Илья Геркус
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«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
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Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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