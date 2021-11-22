Геркус отреагировал на избрание Хачатурянца на пост президента лиги: «Назрели серьезные изменения»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» отреагировал на избрание Ашота Хачатурянца на пост президента Тинькофф РПЛ.

«Лично я с ним не знаком, но наслышан о нем, как о менеджере с колоссальным и успешным опытом в разных сферах. Хочу пожелать ему успехов на этом непростом посту. Времена для нашего футбола сейчас тяжелые, назрели серьезные изменения», — сказал Геркус «СЭ».

Ранее Ашот Хачатурянц был исполняющим обязанности президента РПЛ. Хачатурянц стал седьмым руководителем лиги. Полномочия президента лиги действуют пять лет.