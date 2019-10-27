Георгий Зотов: «Не заметил, что «Оренбург» играл в большинстве»

Защитник «Оренбурга» Георгий Зотов после ничьей против «Краснодара»? (1:1) заявил, что это неплохой результат на выезде, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также он подчеркнул, что удаление Берга никак не помогло его команде.

— Очередная ничья с «Краснодаром»? — Переспросил Зотов. — Ожесточенная борьба на поле, много стыков, поэтому так и получается. Никто не хочет проигрывать.

— Осмысленно ли «Оренбург» играл так глубоко в обороне?

— Конечно, был план играть на контратаках, все-таки «Краснодар» очень хорошо держит мяч. Но в конце мы так сели, потому что сил чуть не хватило, если честно.

— Видели ли момент с фолом Берга на Мишкиче?

— Нет. Что с ним после матча? С ним вроде все нормально, чуть прихрамывает, лед держит. А так ничего.

— Есть удовлетворение от ничьей?

— Сыграть с «Краснодаром» вничью на выезде — это неплохо. Определенное удовлетворение есть.

— Досадно, что в первом тайме не забили?

— Не сказать, что там был очевидный момент. Больше досады было во втором тайме, когда мяч отскочил от штанги.

— «Краснодар» нередко сетует на график. Вы почувствовали, что соперник, может быть, чуть подустал в конце?

— «Краснодар» знал, что у него и Лига Европы, и Кубок России, и чемпионат. Состав подбит под это. На замене сидят люди, которые могут усилить игру, поэтому не думаю, что есть смысл жаловаться на график. У команды есть хорошая ротация состава.

— Удаление Берга облегчило жизнь вам?

— Нет. На концовку сил не хватило, как я говорил. Я даже не заметил, что мы в большинстве были.