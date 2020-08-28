Георгий Мелкадзе: «Я особенно хочу выиграть у ЦСКА, так как принадлежу «Спартаку» и вырос в этом клубе»

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. Встреча пройдет 30 августа в Грозном.

— Стараемся привыкать к требованиям тренера и готовиться максимально активно, — приводит слова Мелкадзе «Известия». — Например, после матча с «Локо» у нас те футболисты, кто не играл, сразу приступили к тренировкам, а отдыхали только те, кто был на поле. Я, например, отношусь к тем, кто должен больше бегать, чем играть. Хотя и отыграл с «железнодорожниками» больше тайма. Но в целом с каждым днем мы все больше понимаем требования тренера. И дальше будем становиться еще сильнее.

Постараемся это проявить в матче с ЦСКА. Мы должны за счет своей игры побеждать. И я особенно хочу выиграть у армейцев, так как принадлежу «Спартаку» и вырос в этом клубе. В любом случае нам нельзя останавливаться на достигнутом. 10 очков в пяти матчах — это здорово. Но сезон только начался, и стартовые успехи надо подтверждать дальше.