Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал о своем дебюте за «Спартак-2» и главную команду.

— 23 сентября 2014 года дебютировал за «Спартак-2» в матче со «Знаменем Труда». Вышел тогда на 5 минут, мог забить и принести победу команде. Володя Обухов мне покатил под удар. Мне надо было бить, но я стал медлить, искать хитрый вариант и меня накрыли. Мы тогда вничью сыграли.

17 апреля 2015 года мне удалось забить первый гол. Это было в матче со смоленским «Днепром»: Кутин забросил мяч на Савичева, тот мог бить, но не пожадничал и отдал мне. Я пробил низом в дальний угол и попал. В том сезоне мы взяли золото зоны «Запад», это мой первый серьезный трофей. Пели тогда в автобусе — была потрясающая атмосфера. Коллектив был хороший, боевитый, когда нужно — напихают, когда требуется — похвалят, поддержат.

В один и тот же сезон дебютировал и за дубль, и за основной «Спартак» — в матче с ЦСКА. Я на бровке стоял и не верил, что это происходит со мной. Думал, как я вообще сюда попал? Вышел, ноги дрожали. Один раз в стеночку сыграл, но в целом дебют был не очень. Я не сильно переживал, не всем в 18 лет вообще удается дебютировать за «Спартак».

22-летний игрок принадлежит «Спартаку» и выступает за «Тамбов» на правах аренды. В текущем сезоне Мелкадзе провел 11 матчей, в которых забил 3 гола.

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