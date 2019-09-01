Георгий Джикия: «Спартаку» надо наигрывать состав, а то новички то играли, то не играли"

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России рассказал о том, что за август, в котором команда провела девять матчей, игроки «поднаелись».

— В чемпионате России будет двухнедельный перерыв. Он сейчас к месту для «Спартака»? Есть ли ощущение усталости?

— Мы провели девять матчей за месяц. Ребята немного поднаелись. Многие игроки отправятся прямо сейчас в сборную. Кто-то будет отдыхать и восстанавливаться. У них будет три-четыре выходных дня. А кто-то продолжит тяжелый путь.

— Как оцените этот тяжелый отрезок, который провела ваша команда?

— Нехороший, потому что мы вылетели из Лиги Европы, сегодня проиграли дома. Если бы обыграли «Зенит», была бы небольшая удовлетворенность.

— Есть ощущение, что команда более-менее построена и должна показывать результат?

— Новички у нас то играли, то не играли. Это не могло не сказаться. Состав надо наигрывать. Вы знаете, что у нас приехал еще один новичок, которого сегодня представили. Надеюсь, что за предстоящий отрезок команда максимально притрется друг к другу и все будет получше. Очень надеюсь на это.

— Удивлены, что трибуны так реагируют на поражение, несмотря на «Брагу»? Идет масштабная поддержка.

— Спасибо болельщикам за поддержку, за то, что они рядом и не отворачиваются. Нам очень приятно. Постараемся как можно быстрее отблагодарить болельщиков своей игрой. (Елена Григорьевская)